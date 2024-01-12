Новости Эстонии
12.01.2024, 20:04

Таллинн приступит к систематическому сокращению шума

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Карта шума
Карта шума
ФОТО: Tallinna linnavalitsus

Таллиннская горуправа утвердила исходное задание по составлению программы на 2024-2028 годы, направленной на сокращение шума в Таллинне. Программа деятельности поддерживает стратегию развития „Таллинн 2035“ и городскую программу мобильности, ее целью является ограничение шума окружающей среды на территории города – прежде всего вызванного транспортом и производственными работами.

„Вне сомнений шум вреден для здоровья, мы должны приложить усилия, чтобы сократить его в городской среде. И все же мы не занимаемся поисками волшебной палочки, потому что убеждены, что эффективные методы всегда являются комплексными. Мы сосредоточимся прежде всего на сферах мобильности и городского планирования, в которых можно принять важные и ощутимые изменения, как в короткой, так и в более продолжительной перспективе, - пояснил вице-мэр Владимир Свет. – Одним из примеров практичного направления деятельности является снижение допустимой скорости транспортных средств, эта мера уже применяется во многих местах в городе. Также все реже предпочтение отдается шумным средствам общественного транспорта, это способствует формированию более тихой и бережливой городской среды“.

Обязательство по составлению программы деятельности по сокращению шума от окружающей среды в Таллинне на 2024-2028 гг. следует из Европейской директивы и законе о защите атмосферного воздуха. Согласно директиве, шумом от окружающей среды является нежелательный или вредный распространяющийся звук, источником которого является человек и его деятельность, включая работу транспортных средств, дорожное, железнодорожное и авиационное движение, а также, например, вызванный работой какого-либо производства шум.

Создаваемая программа деятельности по сокращению шума в окружающей среде включает как анализ существующей проблемы шумового загрязнения, так и описание желаемого положения, а также приводит возможные источники финансирования инвестиций и приоритеты. Документ, который будет составлен летом этого года, устанавливает конкретные шаги и измерения для достижения стратегических целей.

При составлении документа учитываются общемировые цели экономичного развития, Европейское зеленое соглашение, стратегия „Эстония 2035“, предписания государственного документа по развитию „Программа развития сферы окружающей среды 2023“, а также „Программа развития транспорта и мобильности на 2021 – 2035 гг.“.

Кроме того, при составлении программы учитываются Таллиннские документы по развитию: стратегия развития „Таллинн 2035“, „Климатически нейтральный Таллинн. Таллиннская программа бережной энергетической экономики и адаптации к климатическим изменениям до 2030 г.“, „Программа устойчивой городской мобильности 2035“, а также находящийся на стадии составления документ „Цифровой Таллинн“ и программа развития сферы охраны окружающей среды.

В программе будут созданы связи с другими городскими сферами деятельности, программами и направлениями, а также будет описываться, как программа деятельности поддерживает реализацию целей других сфер. Программа деятельности „Меньше шума“ в рамках стратегии развития „Таллинн 2035“ способствует реализации целей в области охраны окружающей среды, включая сохранение природного разнообразия и благоприятной для здоровья городской среды, которая предлагает такие природные блага как питание, питьевая вода, опыление растений, предотвращение наводнений, регуляция климата и прочее.

Это обеспечит высокое качество жизни горожан и их удовлетворенность. Исходя из поставленных целей жители Таллинна и его гости смогут, не покидая города, проводить время у моря, озер, рек, а также посещать леса, разнообразные луга и болотные сообщества.

Составлением и реализацией программы руководит Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства в сотрудничестве с Таллиннским центром стратегического управления, к процессу подключен целый ряд учреждений и групп интересов, включая предприятия, деятельность которых сопровождается значительным шумом.

Для организации вовлечения и выявления подходящих методов и графика будет разработана программа по вовлечению. Проект программы деятельности будет опубликован на сайте Таллинна, при составлении проекта программы по возможности будут учитываться также поступившие предложения.

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