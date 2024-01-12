12.01.2024, 20:56
Департамент транспорта: „Погодные условия на некоторое время взяли над нами верх. За ночь обстановка должна нормализироваться“(1)
Почему кажется, будто дороги не убирают?
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня вечером наиболее сложные дорожные условия сохраняются на юге Эстонии. Машины по уборке дорог работают, и ожидается, что за ночь ситуация улучшится.
„В данный момент дороги скользкие, потому что над Эстонией было большое снежное облако, которое ухудшило видимость. Это, вероятно, стало причиной многих аварий, потому что дорога внезапно стала очень скользкой“, - сказал руководитель в центре управления дорожным движением Департамента транспорта Кристьян Якоб.