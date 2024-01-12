Департамент транспорта: „Погодные условия на некоторое время взяли над нами верх. За ночь обстановка должна нормализироваться“

„В данный момент дороги скользкие, потому что над Эстонией было большое снежное облако, которое ухудшило видимость. Это, вероятно, стало причиной многих аварий, потому что дорога внезапно стала очень скользкой“, - сказал руководитель в центре управления дорожным движением Департамента транспорта Кристьян Якоб.