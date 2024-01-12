На Сааремаа произошла цепная авария с участием трех автомобилей

В Центр тревоги сообщение об инциденте на Таллиннской улице в городе Курессааре поступило в 17.18.

Начальник полицейского участка Курессааре Рюнно Курм рассказал Delfi, что 77-летний мужчина на автомобиле Skoda Kodiaq врезался в Mitsubishi, которым управлял 62-летний мужчина. В результате столкновения Mitsubishi в свою очередь врезался в стоявшую впереди Skoda Superb, за рулем которой находился 51-летний мужчина.

„В аварии никто не пострадал, - подтвердил Курм. - Водители были трезвы и имели права на вождение, а все люди были пристегнуты ремнями безопасности. Водители связываются со своими страховщиками“.

Руководитель отделения также напомнил водителям, что дороги скользкие, поэтому важно выбирать скорость, соответствующую погодным и дорожным условиям, и сохранять достаточную дистанцию между своим и другими транспортными средствами.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.