13 января у этой компании не будут доступны платежи через интернет-банк и мобильное приложение(1)
Продолжая модернизацию и развитие цифровых услуг, в субботу, 13 января, с 00:00 до 24:00 банк Citadele будет проводить плановые работы по улучшению ИТ-систем, поэтому в этот день клиентам не будут доступны платежи через интернет-банк и мобильное приложение Citadele. Платежные карты и банкоматы будут работать в обычном режиме.
Призываем клиентов планировать свои банковские операции заблаговременно.
Платежные карты и банкоматы будут работать в обычном режиме
Платежи по картам в торговых местах и услуги банкоматов будут доступны в обычном режиме. Ожидается, что их работа во время модернизации ИТ-систем не будет нарушена.
Средства, внесенные на счёт через банкомат, будут сразу же доступны для оплаты покупок с помощью карты.
Kарточные операции, совершенные во время модернизации, полностью отразятся на счетах клиентов только после завершения работ.
В интернет-магазинах оплатить покупки можно будет только с помощью картой. Другие способы оплаты в этот период будут недоступны.
Призываем совершать платежи заблаговременнe
Платежи между счетами в рамках банка Citadele, а также переводы на счета в других банках будут недоступны, в том числе нельзя будет получить и входящие платежи, поэтому просим произвести все необходимые операции заблаговременно – до 17:00 12 января.
Обработка платежей возобновится 14 января.
Будут ограничены функции интернет-банка и мобильного приложения
Мобильное приложение и интернет-банк будут доступны, но через них нельзя будет совершать платежи и подавать заявки на кредиты. Другие функции также будут недоступны или ограничены.
Онлайн-услуги на сайте будут недоступны, например, нельзя будет дистанционно подать заявку на жилищный или потребительский кредит.
Заполнить заявку, чтобы стать клиентом банка, в мобильном приложении будет можно, но заявки будут рассмотрены только после завершения работ. Для юридических лиц дистанционно подать заявку на получение статуса клиента будет невозможно.
Бизнес-портал Citadele во время проведения улучшений будет недоступен.
В случае возникновения вопросов или неясностей банк Citadele приглашает клиентов связаться с банком любым удобным для них способом: в чате мобильного приложения, в интернет-банке, по электронной почте info@citadele.ee или по телефону 770 0000.
Напоминаем, что банк никогда не звонит и не отправляет клиентам смс-сообщения или электронные письма с просьбой сообщить или ввести логин, пароль, коды или другую личную информацию.