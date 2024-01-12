Новости Эстонии
12.01.2024, 17:57

13 января у этой компании не будут доступны платежи через интернет-банк и мобильное приложение

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Телефон, иллюстративное фото.
Телефон, иллюстративное фото.
ФОТО: studio 63 | Shutterstock

Продолжая модернизацию и развитие цифровых услуг, в субботу, 13 января, с 00:00 до 24:00 банк Citadele будет проводить плановые работы по улучшению ИТ-систем, поэтому в этот день клиентам не будут доступны платежи через интернет-банк и мобильное приложение Citadele. Платежные карты и банкоматы будут работать в обычном режиме.

Призываем клиентов планировать свои банковские операции заблаговременно.

Платежные карты и банкоматы будут работать в обычном режиме

  • Платежи по картам в торговых местах и услуги банкоматов будут доступны в обычном режиме. Ожидается, что их работа во время модернизации ИТ-систем не будет нарушена.

  • Средства, внесенные на счёт через банкомат, будут сразу же доступны для оплаты покупок с помощью карты.

  • Kарточные операции, совершенные во время модернизации, полностью отразятся на счетах клиентов только после завершения работ.

  • В интернет-магазинах оплатить покупки можно будет только с помощью картой. Другие способы оплаты в этот период будут недоступны.

Призываем совершать платежи заблаговременнe

  • Платежи между счетами в рамках банка Citadele, а также переводы на счета в других банках будут недоступны, в том числе нельзя будет получить и входящие платежи, поэтому просим произвести все необходимые операции заблаговременно – до 17:00 12 января.

  • Обработка платежей возобновится 14 января.

Будут ограничены функции интернет-банка и мобильного приложения

  • Мобильное приложение и интернет-банк будут доступны, но через них нельзя будет совершать платежи и подавать заявки на кредиты. Другие функции также будут недоступны или ограничены.

  • Онлайн-услуги на сайте будут недоступны, например, нельзя будет дистанционно подать заявку на жилищный или потребительский кредит.

  • Заполнить заявку, чтобы стать клиентом банка, в мобильном приложении будет можно, но заявки будут рассмотрены только после завершения работ. Для юридических лиц дистанционно подать заявку на получение статуса клиента будет невозможно.

  • Бизнес-портал Citadele во время проведения улучшений будет недоступен.

В случае возникновения вопросов или неясностей банк Citadele приглашает клиентов связаться с банком любым удобным для них способом: в чате мобильного приложения, в интернет-банке, по электронной почте info@citadele.ee или по телефону 770 0000.

Напоминаем, что банк никогда не звонит и не отправляет клиентам смс-сообщения или электронные письма с просьбой сообщить или ввести логин, пароль, коды или другую личную информацию.

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