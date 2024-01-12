13 января у этой компании не будут доступны платежи через интернет-банк и мобильное приложение

Мобильное приложение и интернет-банк будут доступны, но через них нельзя будет совершать платежи и подавать заявки на кредиты. Другие функции также будут недоступны или ограничены.

Онлайн-услуги на сайте будут недоступны, например, нельзя будет дистанционно подать заявку на жилищный или потребительский кредит.

Заполнить заявку, чтобы стать клиентом банка, в мобильном приложении будет можно, но заявки будут рассмотрены только после завершения работ. Для юридических лиц дистанционно подать заявку на получение статуса клиента будет невозможно.