При обращении в ЕМО следует запастись терпением. Врачи работают с повышенной нагрузкой

„90% людей обращаются с травмами, сегодня причиной каждого второго обращения является оказывается травма, полученная в результате падения из-за гололедицы. В основном люди получают травмы головы, рук и ног, а также переломы“, - сказала заведующая отделением сестринской помощи центра экстренной медицины Восточно-Таллиннской центральной больницы Ирина Макарова.

По ее словам, в основном в центр экстренной медицины обращаются люди в возрасте от 45 до 70+.

ITK привлекла к работе дополнительные силы из хирургической клиники, открыла один еще один кабинет, в котором оказывают помощь людям, обратившимся с травмами. „Из-за травм работает значительно больше машин скорой помощи, гараж не вмещает все машины, приходится ждать“, - сказала Макарова.

Обычно в течение суток в Восточно-Таллиннскую центральную больницу обращается около 200 человек, сегодня обращений значительно больше, точные цифры станут известны завтра утром.

Как сказал заведующий отделением экстренной медицины Северо-Эстонской региональной больницы Василий Новак, с травмами, полученными из-за гололедицы люди обращаются с самого утра, на высоком уровне остается и количество обращений с симптомами вирусных заболеваний.

„По состоянию на 15.00 в ЕМО обслужили 47 пациентов, еще 20 человек ожидали в очереди“, - сказал Новак, добавив, что для того, чтобы пострадавшие не ждали в очереди более шести часов, на работу дополнительно вызвали врачей и медсестер.

„У двух из троих пациентов травмы, полученные в результате падения, более половины получили переломы. К нам поступили также несколько пациентов, пострадавших в автомобильных авариях. К счастью, все находились в удовлетворительном состоянии“, - сказал Новак.

При обращении в ЕМО Северо-Эстонская региональная больница советует запастись терпением, так как время ожидания может затянуться, в перовую очередь принимают пациентов, которые получили опасные для жизни травмы. „Будьте очень осторожны на дорогах и улицах, по возможности оставайтесь дома!“ - сказал Новак.

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