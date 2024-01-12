12.01.2024, 17:18
Полный людей автобус съехал с дороги под Тарту(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Автобус с пассажирами съехал с дороги в деревне Игевере в волости Кастре, Тартумаа.
О происшествии на дороге Хааслава-Аадами-Уникюла в Центр тревоги сообщили примерно в 16 часов.
Согласно предварительным данным, как сообщил пресс-секретарь PPA, никто не пострадал.
По словам местного жителя, местные школьники ожидают на месте происшествия автобус на замену.
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