ЧП и криминал
12.01.2024, 17:18

Полный людей автобус съехал с дороги под Тарту

 (1)
Delfi
Снегопад в городе.
Снегопад в городе.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Автобус с пассажирами съехал с дороги в деревне Игевере в волости Кастре, Тартумаа.

О происшествии на дороге Хааслава-Аадами-Уникюла в Центр тревоги сообщили примерно в 16 часов.

Согласно предварительным данным, как сообщил пресс-секретарь PPA, никто не пострадал.

По словам местного жителя, местные школьники ожидают на месте происшествия автобус на замену.

Под Тарту автобус съехал в канаву.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии