Полный людей автобус съехал с дороги под Тарту

О происшествии на дороге Хааслава-Аадами-Уникюла в Центр тревоги сообщили примерно в 16 часов.

Согласно предварительным данным, как сообщил пресс-секретарь PPA, никто не пострадал.



По словам местного жителя, местные школьники ожидают на месте происшествия автобус на замену.

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