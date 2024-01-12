В Тартумаа недалеко от Камбья произошла цепная авария, в которой пострадали пять человек. Образовалась многокилометровая пробка

Сегодня, 12 января, в 14.49 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на 198-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа произошла цепная авария.

Как сказал Delfi оперативный руководитель Тартуского отделения Департамент полиции и погранохраны Тармо Сяэлик, согласно первоначальной информации, столкнулись пять автомобилей – Volvo, Peugeot, микроавтобус Mercedes Sprinter, Škoda и Volkswagen.

В цепной аварии пострадали пять человек, в том числе ребенок. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Дорога в месте аварии скользкая и занесена снегом. Полиция просит всех участников дорожного движения проявлять осторожность. „Дорожные условия тяжелые, в таких непростых условиях следует снижать скорость движения. Включите, пожалуйста, дневные ходовые огни, не совершайте опасные маневры, соблюдайте дистанцию“, - сказал Сяэлик, обращаясь к водителям.

В месте аварии одно из направлений движения по-прежнему закрыто, транспорт направляется в объезд через Пангоди. По возможности следует избегать передвижения в данном месте, так как там образовалась растянувшаяся на несколько километров пробка.

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