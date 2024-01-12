Новости Эстонии
12.01.2024, 16:08

Экс-глава Партии зеленых примкнула к соцдемам и практически одновременно начала работать в горсобрании. Член Isamaa: „Это выглядит плохо“

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ФОТО: Delfi Meedia

На этой неделе соцдемы с гордостью объявили, что к ним присоединилась бывшая сопредседатель Партии зеленых Йоханна Мария Тыугу. Незадолго до этого он стала советником по вопросам окружающей среды и климата Таллиннского горсобрания.

„Теперь я, конечно, понимаю, как это может выглядеть, и признаю, что мне следовало подумать об этом заранее“, - говорит Тыугу о слухах о том, что вступление в партию было условием получения этой должности. Известно, что у власти в Таллинне находятся Центристская партия и социал-демократы. Председателем горсобрания является Марис Сильд, социал-демократ.

Председатель оппозиционной фракции Isamaa Карл Сандер Касе говорит, что такое совпадение с точки зрения партийной принадлежности и позиции, к сожалению, выглядит весьма скверно. „Важно иметь в виду, что в данном случае речь идет не о так называемой политической позиции, а о роли чиновника горсобрания, которая в целом аполитична“, - подчеркивает он.

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