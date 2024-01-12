Экс-глава Партии зеленых примкнула к соцдемам и практически одновременно начала работать в горсобрании. Член Isamaa: „Это выглядит плохо“

„Теперь я, конечно, понимаю, как это может выглядеть, и признаю, что мне следовало подумать об этом заранее“, - говорит Тыугу о слухах о том, что вступление в партию было условием получения этой должности. Известно, что у власти в Таллинне находятся Центристская партия и социал-демократы. Председателем горсобрания является Марис Сильд, социал-демократ.