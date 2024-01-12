Новости Эстонии
12.01.2024, 16:35

Кадри Симсон: Энергетическая ситуация в Эстонии не так уж и плоха, а скоро появится и новое решение

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Kadri Simson
Kadri Simson
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Комиссар Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон по видеосвязи приняла участие в пятничной экономической конференции, организованной Социал-демократической партией. Она высоко оценила прогресс Европы в области возобновляемых источников энергии, пишет Delfi Ärileht.

В своем выступлении Симсон затронула вопросы энергетики в целом, уделив больше внимания возобновляемым источникам энергии. Она подчеркнула, что, по ее мнению, возобновляемая энергетика имеет ряд преимуществ, поскольку играет большую потребительско-ориентированную роль. „Возобновляемая энергия позволяет каждому быть производителем энергии“, — подчеркнула Симсон в своем докладе.

Она отметила тот факт, что в прошлом году в странах Европейского союза (ЕС) было установлено солнечных батарей на общую мощность 55,9 гигаватт. Это очень хороший шаг в направлении возобновляемой энергетики, который показывает, что ЕС находится на правильном пути в отношении тенденций развития энергетики. „Возобновляемая энергия означает для нас более низкие цены на электричество“, - обосновала Симсон, почему Эстония должна больше способствовать развитию возобновляемой энергетики. Даже сейчас ситуация в Эстонии неплохая: к примеру, мы находимся в первых рядах среди стран Европы по внедрению накопителей энергии.

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