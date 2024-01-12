12.01.2024, 16:35
Кадри Симсон: Энергетическая ситуация в Эстонии не так уж и плоха, а скоро появится и новое решение(18)
ФОТО: | Delfi Meedia
Комиссар Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон по видеосвязи приняла участие в пятничной экономической конференции, организованной Социал-демократической партией. Она высоко оценила прогресс Европы в области возобновляемых источников энергии, пишет Delfi Ärileht.
В своем выступлении Симсон затронула вопросы энергетики в целом, уделив больше внимания возобновляемым источникам энергии. Она подчеркнула, что, по ее мнению, возобновляемая энергетика имеет ряд преимуществ, поскольку играет большую потребительско-ориентированную роль. „Возобновляемая энергия позволяет каждому быть производителем энергии“, — подчеркнула Симсон в своем докладе.