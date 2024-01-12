Кадри Симсон: Энергетическая ситуация в Эстонии не так уж и плоха, а скоро появится и новое решение

В своем выступлении Симсон затронула вопросы энергетики в целом, уделив больше внимания возобновляемым источникам энергии. Она подчеркнула, что, по ее мнению, возобновляемая энергетика имеет ряд преимуществ, поскольку играет большую потребительско-ориентированную роль. „Возобновляемая энергия позволяет каждому быть производителем энергии“, — подчеркнула Симсон в своем докладе.

Она отметила тот факт, что в прошлом году в странах Европейского союза (ЕС) было установлено солнечных батарей на общую мощность 55,9 гигаватт. Это очень хороший шаг в направлении возобновляемой энергетики, который показывает, что ЕС находится на правильном пути в отношении тенденций развития энергетики. „Возобновляемая энергия означает для нас более низкие цены на электричество“, - обосновала Симсон, почему Эстония должна больше способствовать развитию возобновляемой энергетики. Даже сейчас ситуация в Эстонии неплохая: к примеру, мы находимся в первых рядах среди стран Европы по внедрению накопителей энергии.