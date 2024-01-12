В Пярнумаа столкнулись два грузовика и автобус LuxExpress

По предварительной информации, из-за плохих дорожных условий грузовик занесло и он не смог завершить поворот. Автобус LuxExpress и еще один грузовик, следовавшие за автобусом, столкнулись с совершающим поворот транспортным средством.

Никто из людей не пострадал.

Дорожные условия на месте происшествия очень сложные. Водители были трезвы и имеют действующие права.

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