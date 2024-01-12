ЧП и криминал
12.01.2024, 13:09

В Пярнумаа столкнулись два грузовика и автобус LuxExpress

 
Delfi
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

В 10:57 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 116-м километре дороги Таллинн-Пярну-Икла в поселке Курена. ДТП произошло из-за поворота грузовика налево.

По предварительной информации, из-за плохих дорожных условий грузовик занесло и он не смог завершить поворот. Автобус LuxExpress и еще один грузовик, следовавшие за автобусом, столкнулись с совершающим поворот транспортным средством.

Никто из людей не пострадал.

Дорожные условия на месте происшествия очень сложные. Водители были трезвы и имеют действующие права.

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