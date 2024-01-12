Офис президента Зеленского запросил снимок фотографа Delfi Андреса Путтинга

Корреспонденты Delfi освещали визит Зеленского в Кадриорге, Доме Стенбока и Рийгикогу. В частности, его прибытие и отбытие в аэропорту.

Офис президента Зеленского обратил внимание на опубликованный снимок фотографа Delfi Андреса Путтинга и запросил через канцелярию президента Эстонии его в высоком разрешении. Как показывает практика, администрации на столь высоком уровне нечасто обращаются к местным изданиям за фотографиями. Одна из причин - у офиса президента Зеленского есть свои фотографы, которые сопровождают его и делегации.

Однако в данном случае запечатлеть данный кадр фотографы офиса украинского президента не смогли бы физически, поскольку улетели вместе с ним. В аэропорту находились фотокорреспонденты и из других изданий, тем не менее, офис Зеленского обратил внимание именно на снимок Путтинга.

„Я был очень удивлен, что заметили мой снимок. Очень приятно, что команда Зеленского обратила внимание на мой снимок“, - лаконично прокомментировал Путтинг. По состоянию на 13:00 12 января в инстаграме Зеленского лайк под фото поставили более 57 тысяч человек. С момента публикации прошло всего 15 часов.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.