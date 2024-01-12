Суд отменил штрафы, наложенные на Яака Валге и Андреса Ауле за акцию с флагом Советской Эстонии

Харьюский уездный суд постановил аннулировать решение процессуального отдела Департамента полиции и погранохраны Пыхьяской префектуры Ида-Харьюского полицейского участка, в результате которого Яак Валге был наказан штрафом в размере 160 евро за нарушение общественного порядка, а Андреса Ауле оштрафовали на 160 евро за то же деяние. Суд постановил прекратить производство по делу о проступке в отношении Яака Валге и Андреса Ауле, поскольку в их деянии отсутствуют признаки проступка.

Валге и Ауле обвиняли в том, что 22.07.2023 в 05:02 водрузили флаг Эстонской ССР на флагшток дома на Харью, 1 в Таллинне без разрешения владельца. Согласно обвинительному заключению, такая деятельность была тревожной с точки зрения обычного человека, поскольку обычно люди так себя не ведут. Кроме того, поднятие флага Эстонской ССР в публичном месте также вызывает тревогу и раздражение у других людей.

Собранные доказательства показали, что флаг купил Андрес Ауле и именно он его поднял. Яак Валге в это время находился в том же месте, но не участвовал в поднятии флага. Таким образом, по мнению суда, действия Яака Валге не являются правонарушением, и производство в отношении него должно быть прекращено.

Доказано, что Андрес Ауле поднял флаг ЭССР, однако он пояснил суду, что целью совершения им данной акции было не нарушение общественного порядка, а привлечение внимания к тому факту, что барельеф Юхана Смуула выставлен в общественном месте в центре Таллинна и что это может раздражать тех людей или их потомков, в депортации которых в 1949 году Юхан Смуул в составе оперативной группы участвовал. Это также может тревожить и всех остальных репрессированных. Суд посчитал такие объяснения Андреса Ауле правдоподобными и решил, что в его поведении отсутствует субъективный состав проступка. Флаг, хранящийся у полиции, будет возвращен Андресу Ауле после вступления приговора в законную силу.

Решение не вступило в силу, его можно обжаловать в суде высшей инстанции в течение 30 дней.

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