ВИДЕО И ФОТО | На Таллиннской окружной дороге в аварии попали 25 различных транспортных средств, пострадали 11 человек, восемь из которых доставили в больницу

Движение начиная с Луйге до Юри было закрыто. Полиция советовала избегать этого района. В обратном направлении движение также было нарушено.

В 11:15 полиция сообщила, что движение на месте происшествия по-прежнему перекрыто. Большинство автомобилей получили незначительные металлические вмятины, но на данный момент известно, что в результате аварий пострадали в общей сложности пять человек.

На происшествие выехали и спасатели. Первые из них прибыли в 09:35. Они проверили состояние здоровья людей, попавших в аварию, и сняли клеммы с аккумуляторов автомобилей, чтобы чтобы исключить риск возгорания. Также из одной машины пришлось гидроинструментом вырезать пострадавшего. Его передали на попечение врачей скорой помощи.

На место были доставлен специальный контейнер, который Спасательный департамент использует для долгих спасательных операций в котором при необходимости люди могут согреться.

Стоить отметить, что дорожные условия сейчас плохие из-за сильного снегопада и ветра. Дороги обледеневшие и заснеженные. Полиция советует водителям выбирать скорость, соответствующую дорожным условиям, и соблюдать дистанцию.

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