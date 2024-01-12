ВИДЕО | Депутата EKRE раздосадовал график визита Зеленского: почему для этого Рийгикогу нужно собираться отдельно?

В четверг в 14.00 президент Украины выступил за кафедрой Рийгикогу. До этого в Рийгикогу состоялось заседание.

В 12.00 слово взял Калле Грюнталь, покинувший фракцию EKRE. Он спросил заместителя председателя Рийгикогу Юри Ратаса, почему депутаты должны оставаться в Рийгикогу до 14.00, хотя повестка дня заседания исчерпывается гораздо раньше.

„У меня есть письмо, думаю, что есть и у других членов Рийгикогу, что в 14:00 мы должны собраться здесь, потому что к нам приедет гость. А теперь мне хотелось бы знать, что, поскольку повестка дня на эту неделю исчерпана и в повестке дня не указано, будет ли это дополнительная сессия или какова тема, хотелось бы знать с точностью до пункта, на основании чего мы должны быть здесь в 14:00“, — заявил Грюнталь.

Тогда Ратас ответил, что приедет президент Украины Владимир Зеленский и это не дополнительная сессия. „Правление Рийгикогу это одобрило и просит всех, в том числе и вас, дорогие коллеги, если вы сможете, прийти сегодня сюда“, - сказал Ратас.

После ответа Ратаса слово взял член фракции EKRE Анти Пооламетс. Его также интересовало, почему график не составлен таким образом, чтобы президент Украины выступил перед Рийгикогу во время заседания, а не после него.

„Я не знаю, кто именно организует визит, будь то Министерство иностранных дел, возможно, несколько других более крупных учреждений или президент, чей график, на мой взгляд, гораздо более гибкий, чем парламентский, и у которого нет предусмотренных законом рабочих часов, как у нас. поэтому все организовано таким образом, что нам приходится встречаться отдельно вне официального времени сессии, хотя было бы очень достойно приветствовать президента Украины в официальном начале сессии. Это меня удивило. На самом деле, я хотел бы официально выяснить, почему парламент должен собираться для этого отдельно, если мы прекрасно могли сделать это в 10 часов“, - сказал Пооламетс.