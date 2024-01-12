ВИДЕО | В Маарду загорелся автомобиль

11 января в 13:29 на улице Асундусе в Таллинне 31-летняя женщина за рулем Audi A6 сбила 55-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода доставили в больницу.

В 16:23 на перекрестке улиц Кадака и Сувила в Таллинне 83-летний мужчина на автомобиле Ford Focus сбил 21-летнюю женщину, переходившую дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Пешехода доставили в больницу.

В 22:59 на улице Ринги в Маарду загорелся автомобиль. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что капот автомобиля горит, другие автомобили рядом с ним находятся в опасности, а людей поблизости нет. Спасатели оперативно устранили опасность, пострадавших нет. Причина пожара на данный момент неизвестна.

Сообщений об угнанных и возвращенных автомобилях не поступало.

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