15.01.2024, 08:36
ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНА | Вместо льготных пенсий в дальнейшем будут предлагать смену места работы(32)
ФОТО: JAANUS LENSMENT | DELFI MEEDIA
В социальной сфере в ближайшее время произойдет ряд существенных изменений, связанных с реформой системы социального попечения, изменением системы льготных пенсий и вступлением в силу правовых актов о равенстве браков, пишет Maaleht.
В начавшемся году Касса здоровья будет компенсировать стоимость большего ассортимента лекарств (лекарства от мигрени, астмы, сердечной недостаточности и др.) и медицинских вспомогательных средств. Большее финансирование и внимание получат дети с особыми потребностями и сфера психического здоровья.