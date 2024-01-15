ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНА | Вместо льготных пенсий в дальнейшем будут предлагать смену места работы

В начавшемся году Касса здоровья будет компенсировать стоимость большего ассортимента лекарств ( лекарства от мигрени, астмы, сердечной недостаточности и др.) и медицинских вспомогательных средств. Большее финансирование и внимание получат дети с особыми потребностями и сфера психического здоровья.

С начала этого года в Эстонии действуют правовые акты, касающиеся равенства браков, и теперь в брак могут вступать два совершеннолетних человека независимо от их пола. В то же время священнослужители, у которых есть право заключать брак, в этом году однополые браки регистрировать не начнут.