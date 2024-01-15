Экономика
15.01.2024, 08:36

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНА | Вместо льготных пенсий в дальнейшем будут предлагать смену места работы

 (32)
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: JAANUS LENSMENT | DELFI MEEDIA

В социальной сфере в ближайшее время произойдет ряд существенных изменений, связанных с реформой системы социального попечения, изменением системы льготных пенсий и вступлением в силу правовых актов о равенстве браков, пишет Maaleht.

В начавшемся году Касса здоровья будет компенсировать стоимость большего ассортимента лекарств (лекарства от мигрени, астмы, сердечной недостаточности и др.) и медицинских вспомогательных средств. Большее финансирование и внимание получат дети с особыми потребностями и сфера психического здоровья.

С начала этого года в Эстонии действуют правовые акты, касающиеся равенства браков, и теперь в брак могут вступать два совершеннолетних человека независимо от их пола. В то же время священнослужители, у которых есть право заключать брак, в этом году однополые браки регистрировать не начнут.

Оставить комментарий Читать комментарии (32)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии