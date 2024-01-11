Новости Эстонии
11.01.2024, 17:11

Индрек Саар баллотируется на пост генсека Совета Европы: „Думаю, у меня есть шанс победить“

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Индрек Саар
Индрек Саар
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Вчера истек срок подачи кандидатур на должность генерального секретаря Совета Европы. Одним из трех кандидатов является бывший министр и член Социал-демократической партии Индрек Саар.

Саар обосновал свой шаг тем тем, что он уже был членом эстонской делегации в Совете Европы, а значит, хорошо знает эту организацию. „Я единственный из кандидатов, кто досконально знаком с этой организацией“, - отметил он. Деятельность организации он считает чрезвычайно важной, а потому хотел бы руководить происходящими в ней процессами. „Десятки лет она задает стандарты правового демократического государства“, - говорит Саар.

Саар попросил поддержки у правительства Республики, чтобы подать заявку, поскольку он чувствовал, что у него есть необходимый опыт и мотивация для работы. Правительство представила Саара как кандидата от Эстонии.

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