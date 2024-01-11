Индрек Саар баллотируется на пост генсека Совета Европы: „Думаю, у меня есть шанс победить“

Саар обосновал свой шаг тем тем, что он уже был членом эстонской делегации в Совете Европы, а значит, хорошо знает эту организацию. „Я единственный из кандидатов, кто досконально знаком с этой организацией“, - отметил он. Деятельность организации он считает чрезвычайно важной, а потому хотел бы руководить происходящими в ней процессами. „Десятки лет она задает стандарты правового демократического государства“, - говорит Саар.