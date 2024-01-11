Авария на водопроводе изменит в четверг вечером организацию движения в Ыйсмяэ(6)
Вечером в четверг, 11 января, в 21 час начнутся аварийные работы на трассе водопровода у дома 115a по Ыйсмяэ теэ, в результате чего будут закрыты для движения поворотные ряды с круга Ярвеотса со стороны озера Харку.
Движение будет перенаправлено с помощью регулировщика. Аварийные работы будут завершены как можно быстрее, не позднее позднего вечера пятницы, 12 января.
Предприятие Tallinna Vesi просит участников движения руководствоваться знаками регулировщика и по возможности выбирать для поездки альтернативный маршрут.
Из-за аварийных работ вода будет отключена в нескольких домах по Ыйсмяэ теэ: номер 109, 113, 113a и 115a. Отключение водоснабжения продлится с 21 часа 11 января до 7 часов утра 12 января.
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