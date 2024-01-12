В Эстонии экономика падает, а в Латвии быстро растет. Почему?

Аболиньш отметил, что с экономической точки зрения Латвия не сделала ничего значительно лучше, чем Эстония, но Эстония оказалась в неудачной ситуации из-за влияния мало зависящих от нее факторов.

Аболиньш отметил, что видит три конкретные причины, по которым экономический рост Эстонии столь медленный по сравнению с ее соседями: „Во-первых, Эстония экономически гораздо теснее связана с Финляндией и Швецией, а обе эти страны сейчас находятся в рецессии. Ситуация в Латвии на экспортных рынках немного лучше“.

„Во-вторых, долговая нагрузка частного сектора в Эстонии значительно выше, и поэтому повышение Euribor влияет на Эстонию гораздо сильнее – расходы на обслуживание задолженности предприятий и людей растут. Кроме того, охлаждение сейчас наблюдается и на рынке недвижимости в Эстонии“, - сказал Аболиньш.

Он добавил, что третьей причиной считает большое стартап-сообщество Эстонии в сравнении с Латвией, финансирование которого в настоящее время исчезает: „В связи с повышением процентных ставок возможности финансирования стартапов существенно сократились. К этому можно добавить еще и упадок сланцевой промышленности, но в целом отсталость Эстонии в 2023 году – это скорее совпадение неудачных обстоятельств, чем последовательная устойчивая тенденция“.

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