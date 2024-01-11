ФОТОНОВОСТЬ | Зеленский выступил в Рийгикогу в эстонском свитшоте

По словам Зеленского, этот свитшот ему подарила премьер-министр Кая Каллас. „Каитсетеахе“, - сказал Зеленский на эстонском, объединило всех эстонцев (желание защищаться - пер.ред.). „То, что здесь написано - есть во всех украинских сердцах. И надеюсь, мы объединимся еще одним смыслом - „Выйдутахе“ (желание победить - пер.ред.). И победим Россию вместе“.

Во время речи перед парламентом Владимир Зеленский очередной раз поблагодарил эстонский народ за поддержку. „Спасибо, что вы на стороне свободы. Символично, что в исторической перспективе 24 февраля приобретает иное значение. В этот день Эстония всегда празднует независимость своей республики. И именно 24 февраля нынешние руководители России попытались возобновить Российскую империю, напав на Украину“, - сказал Зеленский.