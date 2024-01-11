Прорыв воды на Паэ: несколько дней подряд учеников Ласнамяэской гимназии отправляют домой

Второй день ученики столичной Ласнамяэской гимназии находятся на занятиях один урок, и затем их сразу отправляют домой. До сих пор в городе не могут устранить аварию, связанную с утечкой воды. Как долго продлятся ремонтные работы, влияет ли ситуация на управление дорожным движением и как скоро восстановится учебный процесс в гимназии — в материале RusDelfi.