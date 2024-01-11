Прорыв воды на Паэ: несколько дней подряд учеников Ласнамяэской гимназии отправляют домой
Второй день ученики столичной Ласнамяэской гимназии находятся на занятиях один урок, и затем их сразу отправляют домой. До сих пор в городе не могут устранить аварию, связанную с утечкой воды. Как долго продлятся ремонтные работы, влияет ли ситуация на управление дорожным движением и как скоро восстановится учебный процесс в гимназии — в материале RusDelfi.
„Приходится работать и параллельно варить обед“
Наталья — мама школьников из Ласнамяэской гимназии. Вчера как обычно жительница Таллинна отправила детей на учебу, но сообщение классного руководителя взволновало всех родителей. В среду классные руководители обьявили родителям, что на Паэ, 84 случилась канализационная авария. Поэтому учебный процесс невозможен и в ближайшее время всем ученикам придется пойти домой. „Эту новость мы получили после первого урока. И сразу возникла проблема, как детей вернуть моих“, — рассказывает Наталья.
Ситуация повторилась и на следующий день, в четверг: как только родители отправили детей на учебу, после первого урока снова пришло сообщение о том, что ученики отправляются домой, так как ремонтники продолжают искать причину аварии.