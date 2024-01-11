Зеленский ответил, нужно ли депортировать из Эстонии военнообязанных украинцев

В начале пресс-конференции Каллас поприветствовала украинского президента и подчеркнула, что Эстония отдаст 0,25% ВВП страны на военную помощь Украине. „Надеемся, этим мы подадим этим пример другим“, - сказала премьер-министр. Ранее об этом заявлял президент Алар Карис.

На вопрос, должна ли Эстония будет передать Украине украинцев призывного возраста, которые находятся сейчас в Эстонии, Зеленский ответил развернуто.

„В начале войны мужчины и женщины разных возрастов покинули страну, они не знали, что будет завтра. Все спасали свои жизни, мы открыли границы с нашими друзьями, чтобы люди не толпились на границах.

С другой стороны, мы смогли вернуть более чем 50 процентов своей территории с начала войны. Наши воины сражаются.

И в то же время есть те, кто пересек границу незаконно. Этим людям, которые достигли призывного возраста, нужно быть в Украине. Я не говорю о том, что кто-то должен быть на фронте, а кто-то нет. Но есть же общечеловеческие правила.

Мы обсуждали это с премьер-министром. На одного военного мы имеем 6-8 налогоплательщиков. И если вы не находитесь на фронте, но работаете и платите налоги в Украине - вы тоже защищаете страну, это тоже очень нужно. Но если вы призывного возраста и находитесь за границей, не платите налоги и пересекли границу нелегально - тогда появляются вопросы. Позиция такова - если мы хотим спасти Украину и Европу, мы все должны это понимать. Вы должны быть либо на фронте, либо работать и платить налоги“, - считает президент Зеленский.

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