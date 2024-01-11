Алар Карис удостоил украинского солдата высшей военной награды ЭР. Это произошло впервые с восстановления независимости

„Сегодня утром я подписал решение о награждении „украинского солдата“ орденом Орлиного креста первой степени с мечами. Это для знак признание всем тем, кто кто стоит на защите свободного мира и своей страны, проявляет высшую храбрость в борьбе против врага, вторгшегося в Украину“, — сказал глава Эстонского государства Алар Карис президенту Украины Владимиру Зеленскому, прибывшему в Таллинн.

„Войну выигрывают солдаты, им принадлежит наша высшая благодарность и признательность. Сотни тысяч украинских солдат в настоящее время защищают свою страну от российской агрессии. Когда я говорю „украинский солдат“, то имею в виду все виды войск, специальные подразделения, территориальную оборону, добровольцев, а также тех, кто поддерживает военную промышленность. Я имею в виду украинского солдата“, — сказал президент Карис.

В течение десяти лет украинцы сопротивлялись российской агрессии с поразительной храбростью, отметил он. „Воля украинского общества к защите по-прежнему сильна, воля украинского солдата к борьбе по-прежнему железна, несмотря на пережитые ужасы, потерю близких, опустошенные города, сожженные дома и кажущиеся бесконечными бои“, — сказал глава Эстонского государства. .

„В этой жестокой войне, которую развязала Россия, мы все на этом большом поле битвы являемся союзниками друг другу, сражаясь за свободу. Потому что, нападая на Украину, Россия нападает на все демократические страны. Это нападение на всех нас“, — заявил президент Карис.

„Эта война — не то, к чему можно привыкнуть, и она не разрешится сама собой. Решение, а именно уход агрессора, требует совместных усилий всех демократических стран. Украине необходимо дать то, что нужно украинскому солдату для защиты своей страны“.

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