Госконтроль: для достижения климатических целей нужно быть более активными

С точки зрения как воздействия на окружающую среду, так и стоимости тепла также важно минимизировать тепловые потери при передаче произведенного тепла потребителям. Однако для этого необходимы теплоудерживающие трассы с оптимальной пропускной способностью, а также соответствующие технические решения для принятия тепла. В сетевых зонах насчитывается около 1700 км теплотрасс, сеть построена в основном еще в советское время, и, несмотря на значительные инвестиции в инфраструктуру, часть теплотрасс все еще нуждается в модернизации – примерно 30%, или около 500 км, не обновлены.

В Эстонии насчитывается около 230 сетевых зон централизованного теплоснабжения, из которых 61% обслуживается частным сектором. За последнее десятилетие инфраструктура централизованного теплоснабжения была существенно модернизирована, качество услуг повысилось, а количество проблем, требующих оперативного решения со стороны местного самоуправления, сократилось. Производство тепла в значительной степени перешло на возобновляемые источники энергии– большинство сетевых зон (около 73%) уже используют возобновляемые источники в качестве основного топлива для производства тепла. В то же время еще есть сетевые зоны, где все необходимое тепло производится из ископаемого топлива (например, природного газа, сланцевой нефти). Однако количество потребителей в этих сетевых зонах довольно невелико – менее 10% от общего числа потребителей.

Эксперты предложили государству пять потенциальных сценариев обеспечения углеродно-нейтрального хозяйства в области отопления и охлаждения к 2050 году. В разных сценариях потребуется не менее 0,9-2,3 миллиарда евро инвестиций в технологии и инфраструктуру централизованного теплоснабжения. Выбор между различными планами и схемами финансирования еще не сделан. Конкретные ожидания от деятельности местных самоуправлений в связи с реструктуризацией теплового хозяйства, обусловленной климатическими целями, а также распределение прав и обязанностей должны быть обсуждены и четко сформулированы в соглашениях между центральным правительством (Министерством климата) и волостями и городами. Имеющаяся сейчас непоследовательная информация о состоянии инфраструктуры централизованного теплоснабжения и о целях ее развития не позволяет составить целостный обзор инвестиционных потребностей в области теплового хозяйства на национальном уровне.

Местные самоуправления могут влиять на модернизацию котельных и теплотрасс через налагаемые на поставщика услуг обязательства по развитию, которые определяются местным самоуправлением. Однако аудит показал, что в проверенных местных самоуправлениях обязательства по развитию часто были сформулированы настолько расплывчато, что не приводили к реальному воздействию на развитие инфраструктуры. Хотя местные самоуправления должны сами проявлять инициативу в обеспечении доступа населения на их территории к теплу по оптимальной цене, из экологически чистых источников и с минимальными потерями в теплотрассах, скорее центральное правительство стимулирует развитие в этом направлении с помощью европейского финансирования (231 инфраструктурный проект был поддержан в 2014-2020 годах на сумму около 62 миллионов евро), а Департамент конкуренции занимается установлением цен на тепло.

Государственный контроль также отметил, что развитию данной области задает тон проектно-ориентированное поведение местных самоуправлений. Об этом свидетельствует, например, тот факт, что хотя 7-8 лет назад почти все местные самоуправления разработали соответствующие планы (программы развития теплового хозяйства) с помощью государственного субсидирования, к настоящему времени они в значительной степени устарели и лишь немногие самоуправления обновили их самостоятельно. Поэтому актуальный обзор текущего состояния инфраструктуры централизованного теплоснабжения и целей ее развития обычно не содержится в документации местных самоуправлений по развитию. Это также означает, что государство не в состоянии получить полное представление об инвестиционных потребностях данной области.