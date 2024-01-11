СХЕМА | Внимание! Меняется маршрут автобуса номер 35

В направлении Пельгуранна маршрут №35 будет следовать по Нарвскому шоссе, улице Пронкси, бульвару Рявала, Театральной площади, бульвару Эстония, площади Вабадузе и бульвару Каарли. Будут совершаться остановки „Рауа“, „Пабери“, „Торнимяэ“ и „Эстония“. На этом маршруте отменяются временные остановки „Крейцвальди“ и „Кесктург“.

В направлении Сели маршрут №35 будет следовать по бульвару Эстония, Театральной площади, бульвару Рявала, улице Пронкси и Нарвскому шоссе. Будут совершаться остановки „Эстония“, „Торнимяэ“, „Пабери“ и „Рауа“. На этом маршруте отменяются временные остановки „Крейцвальди“ и „Кесктург“.

Информация о расписаниях, маршрутах и остановках общественного транспорта доступна на сайте transport.tallinn.ee .

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