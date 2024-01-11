Эстония выделит Украине помощь в размере 1,2 млрд евро: Алар Карис выступил на пресс-конференции вместе с Зеленским
Пресс-конференция в Кадриорге началась с опозданием - в 11:12, вместо заявленных 10:40. На ней выступили президент Эстонии Алар Карис и президент Украины Владимир Зеленский.
Началась пресс-конференция с заявления президента Эстонии Алара Кариса. Он подчеркнул, что результат войны зависит от готовности помогать Украине долгосрочно, а Эстония продолжит это делать и дальше.
„Наши силы должны быть направлены на то, чтобы закончились боевые действия. Мы будем отдавать 0.25% от ВВП Украине и хотим, чтобы другие страны брали с нас пример“.
Он отметил, что Украине нужно больше оружия и мощности военной промышленности ЕС необходимо увеличить, чтобы „Украина получила то, что ей нужно. Не завтра, а сегодня“.
Также Карис заявил, что Эстония выделит Украине помощь в размере 1,2 млрд евро в течение трех лет для лучшего ее вооружения.
Владимир Зеленский поблагодарил Эстонию за помощь, ее позицию относительно евроинтеграции Украины и „поддержку нашего взаимодействия с НАТО".
„Только международное право, а не право сильного может определять порядок в мире. Россия должна понести ответственность за свои действия, российские убийцы и террористы должны понести ответственность за свою агрессию. Их активы должны быть конфискованы в пользу Украины. Россия будет финансово отвечать за агрессию. Это станет поучительным уроком для всех“
Также Зеленский отдельно отметил поддержку в лечении и реабилитации украинских солдат в Эстонии.
Вопросы из зала
Может ли пауза на поле боя пойти на пользу Украине?
Зеленский: Перерыв – это не перемирие. Это не остановит войну. Это также не дает возможности для политического диалога с Россией. Пауза пойдет России только на пользу. Мы знаем, сколько они производят оружия - у них большой дефицит ракет и дронов. Неслучайно они покупают их в Иране. Также они получили больше миллиона ракет от КНДР. Они не успевают, их склады оказались пустыми после полномасштабного вторжения.
Русские сами поняли, что война дойдет и до них. Конечно, длительная война Украине невыгодна, но на данный момент такая пауза дает России возможность перегруппироваться и подвезти дополнительную технику. В настоящее время они потеряли важных офицеров, потеряли группу Вагнера, хотят создать новую и использовать для нее пленных. Почему? Потому что у них дефицит.
ЕС решил поддержать нас 1 миллионом патронов, мы получили только половину. Что мы можем сделать, чтобы ускорить темп? (вопрос президенту Эстонии)
Карис: Без этого решения не было бы и того снаряжения, которое имеется в настоящее время. Но задача всех нас — ускорить этот темп.
Насколько сильно союзники оказывают давление с целью склонения к мирным переговорам? Насколько они правы?
Зеленский: таких переговоров нет. Были обсуждения с Италией, я не могу комментировать дальше. Что касается ситуации на войне, то все будет решаться в Украине. Эта борьба ведется от имени Украины. Пока все происходит так, как мы решили.
Карис: Каждый может оказывать давление, вопрос лишь в том, что с этим давлением делать. Всегда есть заинтересованные группы и страны, которые пытаются это сделать. Вот где должно помогать наше единство.
Заслуживает ли Украина приглашения в НАТО?
Зеленский: Я думаю, что Украина сделала больше, чем любая другая страна. У нас есть армия с опытом не только в теории, но и на практике. Мы использовали технику НАТО не только на учениях, но и на войне. Это опыт, приобретенный ценой человеческих жизней. Если говорить о наших возможностях и соответствии стандартам НАТО, то мы полностью готовы. Что касается нас, людей и учреждений, то важные реформы проводятся даже в военное время, и мы на практике показали, что надо в первую очередь смотреть на то, что думают люди, готовы ли они. 90% украинцев поддерживают вступление в НАТО, и это будет лучшей гарантией безопасности.
Это также дало бы возможность задуматься о будущем Беларуси.
Сегодня в Эстонии с визитом находится президент Украины Владимир Зеленский. Вместе с Зеленским нашу страну посещает и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Их самолет прибыл в Эстонию вчера вечером.
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