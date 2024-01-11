Эстония выделит Украине помощь в размере 1,2 млрд евро: Алар Карис выступил на пресс-конференции вместе с Зеленским

Началась пресс-конференция с заявления президента Эстонии Алара Кариса. Он подчеркнул, что результат войны зависит от готовности помогать Украине долгосрочно, а Эстония продолжит это делать и дальше.

„Наши силы должны быть направлены на то, чтобы закончились боевые действия. Мы будем отдавать 0.25% от ВВП Украине и хотим, чтобы другие страны брали с нас пример“.

Он отметил, что Украине нужно больше оружия и мощности военной промышленности ЕС необходимо увеличить, чтобы „Украина получила то, что ей нужно. Не завтра, а сегодня“.

Также Карис заявил, что Эстония выделит Украине помощь в размере 1,2 млрд евро в течение трех лет для лучшего ее вооружения.

Владимир Зеленский поблагодарил Эстонию за помощь, ее позицию относительно евроинтеграции Украины и „поддержку нашего взаимодействия с НАТО".

„Только международное право, а не право сильного может определять порядок в мире. Россия должна понести ответственность за свои действия, российские убийцы и террористы должны понести ответственность за свою агрессию. Их активы должны быть конфискованы в пользу Украины. Россия будет финансово отвечать за агрессию. Это станет поучительным уроком для всех“

Также Зеленский отдельно отметил поддержку в лечении и реабилитации украинских солдат в Эстонии.

Вопросы из зала

Может ли пауза на поле боя пойти на пользу Украине?

Зеленский: Перерыв – это не перемирие. Это не остановит войну. Это также не дает возможности для политического диалога с Россией. Пауза пойдет России только на пользу. Мы знаем, сколько они производят оружия - у них большой дефицит ракет и дронов. Неслучайно они покупают их в Иране. Также они получили больше миллиона ракет от КНДР. Они не успевают, их склады оказались пустыми после полномасштабного вторжения.