Читайте, что написал Зеленский в гостевой книге Кадриорга

„В дни исторической борьбы украинского народа с агрессором я посещаю Таллинн, чтобы выразить благодарность Эстонской Республике за всестороннюю и своевременную помощь Украине в защите свободы и независимости“, - написал Зеленский.

„Мира, счастья и процветания дружественному народу Эстонии. Вместе к победе!“

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Таллинн вечером в среду. За его визитом следите ЗДЕСЬ.

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