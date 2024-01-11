11.01.2024, 11:14
Читайте, что написал Зеленский в гостевой книге Кадриорга
„Мира, счастья и процветания народу Эстонии!“
ФОТО: | Delfi Meedia
В четверг утром президент Украины Владимир Зеленский в сопровождении кортежа прибыл в замок Кадриорг, где, помимо прочего, сделал запись в гостевой книге, выразив благодарность эстонскому народу.
„В дни исторической борьбы украинского народа с агрессором я посещаю Таллинн, чтобы выразить благодарность Эстонской Республике за всестороннюю и своевременную помощь Украине в защите свободы и независимости“, - написал Зеленский.
„Мира, счастья и процветания дружественному народу Эстонии. Вместе к победе!“
Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Таллинн вечером в среду. За его визитом следите ЗДЕСЬ.
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