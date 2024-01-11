„Я хочу поговорить с президентом“: в день визита в Эстонию к отелю Зеленского пришел мариуполец

Полиции пришлось сдерживать некоторых людей, которые подошли слишком близко. Территория перед отелем по-прежнему была ограждена. Над зданием завис вертолет.

В числе прочих к отелю подошел мужчина лет 50, который сказал, что он украинец из Мариуполя. Сейчас он живет в Пярну. Мужчина сказал, что хотел бы поговорить с президентом напрямую. Охранники объяснили, что это невозможно. От общения с прессой мужчина отказался.

С собой у мужчины были листы бумаги с записями, он просил хотя бы их передать президенту, если нет возможности встретиться лично. Однако в этом ему тоже отказали.

Сегодня в Эстонии с визитом находится президент Украины Владимир Зеленский. Вместе с Зеленским нашу страну посещает и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Их самолет прибыл в Эстонию вчера вечером.

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