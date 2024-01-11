В работе Elektrilevi отмечают различные недостатки. Департамент конкуренции давно ждет изменений

Многим еще памятно, как в конце 2022 года на острове Сааремаа из-за сильного шторма надолго прервалось электроснабжение. Нарушения в подаче электроэнергии продолжались неделями, стало понятно, что компания Elektrilevi не готова к кризисам, что констатировал тогда и Департамент конкуренции. Сотрудники департамента, проанализировав работу Elektrilevi, обнаружили многочисленные недостатки.