11.01.2024, 20:41
В работе Elektrilevi отмечают различные недостатки. Департамент конкуренции давно ждет изменений(4)
Elektrilevi: изменения предполагают повышение сетевой платы
ФОТО: | Delfi Meedia
Длительных перебоев в подаче электроэнергии можно было бы избежать, если бы в организации и планировании работы сетевого предприятия Elektrilevi не было бы многочисленных недостатков, пишет Delfi Ärileht.
Многим еще памятно, как в конце 2022 года на острове Сааремаа из-за сильного шторма надолго прервалось электроснабжение. Нарушения в подаче электроэнергии продолжались неделями, стало понятно, что компания Elektrilevi не готова к кризисам, что констатировал тогда и Департамент конкуренции. Сотрудники департамента, проанализировав работу Elektrilevi, обнаружили многочисленные недостатки.