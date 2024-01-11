Экономика
11.01.2024, 20:41

В работе Elektrilevi отмечают различные недостатки. Департамент конкуренции давно ждет изменений

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Elektrilevi: изменения предполагают повышение сетевой платы
Ликвидация последствий зимнего шторма на Сааремаа.
Ликвидация последствий зимнего шторма на Сааремаа.
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Длительных перебоев в подаче электроэнергии можно было бы избежать, если бы в организации и планировании работы сетевого предприятия Elektrilevi не было бы многочисленных недостатков, пишет Delfi Ärileht.

Многим еще памятно, как в конце 2022 года на острове Сааремаа из-за сильного шторма надолго прервалось электроснабжение. Нарушения в подаче электроэнергии продолжались неделями, стало понятно, что компания Elektrilevi не готова к кризисам, что констатировал тогда и Департамент конкуренции. Сотрудники департамента, проанализировав работу Elektrilevi, обнаружили многочисленные недостатки.

„Сегодня мы видим, что мало что изменилось. По-прежнему нет плана действий на случай кризисных ситуаций, четко не обговорены действия с договорными партнерами“, - сказала заведующая отделом энергорынков Департамента конкуренции Марилин Тилксон. Поскольку перебои в подаче электроэнергии продолжались, в конце 2023 году Департамент конкуренции сделал Elektrilevi предписание устранить недостатки.

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