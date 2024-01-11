Экс-посол Украины в США: если Путин решит напасть на НАТО, то, скорее всего, это будет Эстония

„Мое мнение, что Путин очень хочет это сделать для того, чтобы показать НАТО несостоятельность быстрого реагирования“, – пояснил он свое заявление в эфире телеканала „Эспрессо“.

Он подчеркнул, что НАТО только сейчас взялось за изменение стратегии сдерживания на стратегию недопущения. Ранее в случае нападения на какую-то из стран блока, „48 часов или неделю эта страна ведет самооборону, а затем подтягиваются другие страны НАТО“.

„Сначала силы быстрого реагирования, а потом уже НАТО. Теперь Литва, Латвия, Эстония поставили вопрос ребром: посмотрите, что было в Украине, когда из Беларуси, России пошли на Киев, Бучу, Гостомель, Ирпень, Бородянку, Мощун. Нет, мы так не хотим, мы страны, которые хотят, чтобы контингенты ваши уже были расположены“, – отметил дипломат.

При этом Чалый добавил, что Россия может напасть раньше, когда НАТО к этому не будет готово.

„Это вопрос времени и вопрос силы этих стран и НАТО, поэтому эта вероятность будет меняться, но она остается абсолютно реальной. Я только думаю, что скорей всего могут атаковать (мое мнение, не подкрепленное оперативными планами) Эстонию. Там есть Нарва, российские эти все настроения, и очень серьезная агентура сослана туда даже не со времен СССР, а сослана за последние десятилетия“, – констатировал дипломат.

Угроза нападения РФ на другие страны

Премьер-министр Польши Дональд Туск не исключает, что в течение ближайших нескольких лет Россия может атаковать страны Европы. Он подчеркнул, что со стратегической точки зрения Европа является объектом российской агрессии, и „это произойдет тогда, когда преимущество России в военных возможностях станет очевидным“.

Ранее издание BILD писало, что одна из европейских разведок также рассматривает этот сценарий. Там прогнозировали, что возможное нападение РФ может произойти в 2024-2025 годах, когда США окажутся „без лидера“ из-за смены президента и не смогут быстро помочь партнерам сдержать российский удар.

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