В Таллинне мужчина застрял между дверей троллейбуса: его доставили в больницу

Вчера в 22:25 произошла авария на перекрестке шоссе Пярну-Раквере-Сымеру и Тоотси-Пийсаоя в волости Тори в Пярнумаа. По имеющимся данным, грузовой автомобиль Mercedes-Benz Actror при совершении поворота направо из-за неправильно выбранной водителем скорости отклонился с дороги и перевернулся. Водителя - 60-летнего мужчину - доставили в больницу.

В 21:38 произошла авария возле Вилларди, 23 в Таллинне. По предварительным данным, троллейбус, которым управлял 60-летний мужчина, начал движение в то время как в задних дверях застрял 63-летний мужчина. Сам он находился снаружи, а его руку зажало дверью. Пострадавшего доставили в больницу. Точные причины случившегося устанавливаются.

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