Министр климата: c вопросом о продаже Nordica определимся через две недели

„В течение января с различными заинтересованными сторонами общается приватизационная компания Superia. Текущая цель - получить к 26 января ни к чему не обязывающие предложения. После этого можно будет изучить, кто представил эти предложения и представил ли вообще“, - сказал министр климата о ситуации с Nordica.

Михал отметил, что если предприятие будет стратегическим и сохранит связь с Эстонией, то можно будет рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств. „Сегодня, как известно общественности и всем участникам рынка, и я не говорю здесь ничего нового или удивительного, экономическая ситуация для этого предприятия будет сложной“, - сказал он.

В конце прошлого года Михал уже говорил, что Nordica находится в очень сложном положении и что компания должна быть либо приватизирована, либо закрыта. В прошлом году за девять месяцев компания понесла убытки в размере 11,9 млн евро.

„Уместным будет подчеркнуть, что из двух связанных с авиацией государственных компаний именно у Nordica положение очень тяжелое. Уже всем известно, что предпринятые в прошлом планы по расширению Nordica привели к упадку компании“, - заявил министр в интервью Ärileht в начале ноября.

Решение о продаже проблемной авиакомпании было принято в середине ноября прошлого года.

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