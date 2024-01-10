ФОТО | Зеленский посетил Эстонию: итоги визита лидера Украины

Зеленский прилетел в среду ночью. На четверг у него было запланировано три встречи: с президентом Аларом Карисом, премьер-министром Каей Каллас и депутатами парламента. Первое мероприятие прошло в Кадриорге. Зеленского с почестями встретили перед дворцом.

После прошла пресс-конференция президента Эстонии Алар Карис и президента Украины Владимир Зеленский. В ходе мероприятия Карис подчеркнул, что результат войны зависит от готовности помогать Украине долгосрочно, а Эстония продолжит это делать и дальше. В частности, Эстония выделит Украине помощь в размере 1,2 млрд евро в течение трех лет для лучшего ее вооружения. Зеленский поблагодарил Эстонию за помощь, ее позицию относительно евроинтеграции Украины и „поддержку нашего взаимодействия с НАТО“. Он подчеркнул, что никто не может склонить Украину к мирным переговорам: „Что касается ситуации на войне, то все будет решаться в Украине. Эта борьба ведется от имени Украины. Пока все происходит так, как мы решили“.

После Зеленский с делегацией отправился на прием к Кае Каллас. Глава эстонского правительства поприветствовала украинского президента и подчеркнула, что Эстония отдаст 0,25% ВВП страны на военную помощь Украине. Отвечая на вопросы журналистов, Зеленский обозначил свою позицию относительно судьбы украинцев призывного возраста, которые находятся за рубежом: „Если мы хотим спасти Украину и Европу, мы все должны это понимать. Вы должны быть либо на фронте, либо работать и платить налоги [в Украине]“

Далее Зеленский выступил перед эстонским парламентом. В этот момент на нем был свитшот „Kaitsetahe“, который подарила Кая Каллас. Во время выступления он поблагодарил эстонский народ и сказал несколько слов на эстонском языке.

Около 15 часов дня он прибыл в аэропорт, чтобы вылететь дальше - его ждут в Латвии.

Подкаст о его визите:

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