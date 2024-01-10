За поджог эстонского флага 42-летний Павел получил 100 часов общественно полезных работ

Было заведено уголовное дело по статье 245 Пенитенциарного кодекса „Надругательство над официальными символами Эстонской Республики“. В конце декабря полиция обратилась в СМИ с просьбой о помощи в установлении личностей подозреваемых.

„После этого мужчины, которые были запечатлены на фотографиях, сами обратились в полицию. 42-летний Павел признал себя виновным в поджоге эстонского флага. Суд приговорил его к пяти месяцам лишения свободы. Этот срок уменьшили до трех месяцев и десять дней, а в итоге тюремное заключение было заменено 100 часами общественных работ, которые он должен выполнить в течение одного года“, - сообщил в среду, 10 января, руководитель группы по расследованию уличных преступлений Ляэне-Харьюского отделения Ян Лантс.

В прошлом Павла наказывали за кражу и физическое насилие.

За надругательство над официальными символами Эстонской Республики, в том числе за осквернение флага, суд может назначить наказание в виде денежного взыскания или лишения свободы на срок до одного года.

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