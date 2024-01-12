Новости Эстонии
12.01.2024, 08:14

Распространение коронавируса и гриппа пошло на спад. Положительную роль сыграли праздники и каникулы

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ФОТО: Marianne Kuusk | Delfi Meedia

На прошлой неделе зарегистрировали почти на 30 процентов меньше случаев заболевания коронавирусом, чем на предыдущей. Заболеваемость снизилась благодаря праздникам и школьным каникулам.

Как сказала главный специалист центра гриппа Департамента здоровья Ольга Садикова, по данным больниц, за неделю госпитализировали 144 пациента как с основным заболеванием COVID-19, так и с сопутствующими заболеваниями (на предыдущей неделе 185). У 65 пациентов коронавирус диагностирован как основное заболевание (на прошлой неделе у 95 пациентов).

Четырем пациентам потребовалась интенсивная терапия, по последним данным, два пациента подключены к аппаратам ИВЛ. В течение недели скончались три пациента, больных коронавирусом.

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