12.01.2024, 08:14
Распространение коронавируса и гриппа пошло на спад. Положительную роль сыграли праздники и каникулы(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
На прошлой неделе зарегистрировали почти на 30 процентов меньше случаев заболевания коронавирусом, чем на предыдущей. Заболеваемость снизилась благодаря праздникам и школьным каникулам.
Как сказала главный специалист центра гриппа Департамента здоровья Ольга Садикова, по данным больниц, за неделю госпитализировали 144 пациента как с основным заболеванием COVID-19, так и с сопутствующими заболеваниями (на предыдущей неделе 185). У 65 пациентов коронавирус диагностирован как основное заболевание (на прошлой неделе у 95 пациентов).