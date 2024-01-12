Распространение коронавируса и гриппа пошло на спад. Положительную роль сыграли праздники и каникулы

Как сказала главный специалист центра гриппа Департамента здоровья Ольга Садикова, по данным больниц, за неделю госпитализировали 144 пациента как с основным заболеванием COVID-19, так и с сопутствующими заболеваниями (на предыдущей неделе 185). У 65 пациентов коронавирус диагностирован как основное заболевание (на прошлой неделе у 95 пациентов).