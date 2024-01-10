Для обеспечения безопасности визита Зеленского правительство Эстонии задействует Силы обороны

Приказ был подготовлен с учетом масштаба мер безопасности, которые будут предприняты в связи с визитом, и большого общественного внимания. Для обеспечения общественного порядка и безопасности действующие военнослужащие Сил обороны, имеющие соответствующую подготовку, знания и опыт, будут переданы под командование полиции безопасности. При выполнении своих обязанностей военнослужащие будут действовать совместно с сотрудниками полиции.

Полиция в сотрудничестве с Силами обороны и Кайтселийтом и раньше обеспечивала общественный порядок и безопасность во время визитов высокопоставленных лиц. Например, в сентябре 2014 года во время визита президента США Барака Обамы и в июле 2017 года во время визита вице-президента США Майкла Ричарда Пенса.

В ходе визита Зеленский встретится с президентом Аларом Карисом, спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром и премьер-министром Каей Каллас, а также выступит в парламенте.

Встречи будут посвящены дальнейшему противодействию развязанной Россией агрессивной войне и необходимой для этого долгосрочной, устойчивой и эффективной поддержке Украины.

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