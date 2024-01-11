ВИДЕО | Глава Таллиннского департамента образования об обвинениях Каи Каллас: выплата зарплаты бастующим учителям не является незаконной

„Таллинн собирается платить зарплату учителям во время забастовки, это — противозаконно. По закону участие в забастовке является добровольным, и зарплату в это время не платят. Если Таллинн будет платить зарплату, значит, он хочет использовать таллиннских учителей в своей политической борьбе против правительства“, - сказала во вторник премьер-министр Кая Каллас в передаче ETV „Esimene Stuudio“.

Советник государственного примирителя Харри Талига разделяет мнение премьер-министра. „Если работодатель продолжает платить зарплату во время забастовки, тем самым он подливает масла в огонь и увеличивает собственные убытки. Он словно дает понять: я плачу вам зарплату, а вы причиняйте мне максимальный ущерб“, - сказал Талига.

Как сказано на сайте Союза работников образования Эстонии (EHL), во время забастовки платить зарплату работникам не обязаны, но в то же время это не запрещено. У бастующих работников зарплата сохраняется в случае, если руководитель забастовки письменно проинформирует руководителя образовательного учреждения о количестве участвующих в забастовке не менее, чем за пять дней до ее начала, и руководитель образовательного учреждения сообщит об этом Таллиннскому департаменту образования не позднее, чем на следующий день. В начале каждого дня забастовки руководитель забастовки должен собрать подписи бастующих на бумажном носителе и не позднее 11 часов передать их руководителю департамента образования. Если информация передается с опозданием, решение о сохранении зарплаты принимает руководитель образовательного учреждения.

Как сказал Каарел Рунду, Таллиннский департамент образования считает, что выплата зарплаты бастующим учителям не является противозаконной. „Мы руководствуемся мнением государственного примирителя, который сказал о том, что есть право не платить зарплату, следовательно, есть право платить зарплату“, - сказал Каарел Рунду, добавив, что госпримиритель не представил своего мнения в письменном виде.