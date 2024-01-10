Эстонский криминальный общак развалился. В преступном мире к власти пришло новое поколение

По словам прокурора Райго Ааса, который провел большую часть своей карьеры, занимаясь делами о наркотиках и организованной преступности, сегодняшние банды не фокусируются на каком-то конкретном типе преступления. „Это зависит от того, в какой области можно заработать деньги в конкретный момент, при необходимости нанимаются специалисты с определенными навыками, осуществляется своего рода подряд, – сказал он. – Находят тех людей, которые нужны“.

По словам Аго Лейса, проработавшего в криминальной полиции 30 лет, эстонские организованные преступники сейчас больше смотрят за пределы Эстонии. По его словам, группировки предпочитают совершать преступления в соседних странах и даже дальше.

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