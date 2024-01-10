ФОТО | Тепловентилятор вызвал пожар, который унес жизни собаки и кошек

Во вторник, 9 января, в 13.45 спасатели получили вызов в село Лао (Пярнумаа), где загорелся одноэтажный дом. В доме замерзли водопроводные трубы, и для их оттаивания включили тепловой вентилятор. Когда хозяин вернулся домой, то обнаружил, что дом горит.

К моменту приезда спасателей здание полыхало, а крыша и перекрытие обрушилось. На тушение прибыли пожарные из Тыстамаа, Пярну, Лихула и Ристи. К 15.16 пожар был локализован, и к 16.58 окончательно потушен. К сожалению, в пожаре погибли собака и две кошки, которых спасти не удалось. В результате пожара жилой дом был уничтожен почти на 100 процентов.

Спасательный департамент напоминает, что если трубы надлежащим образом не утеплены, то их замерзание в холодную погоду является частой проблемой.

Для предотвращения замерзания трубопровода нужно покрывать его дополнительной изоляцией. Ни в коем случае нельзя размораживать замерзшие трубы открытым огнем, или оставлять без присмотра их оттаивать с помощью тепловых вентиляторов.

Для оттаивания труб рекомендуется использовать греющий кабель. Спасатели обращают внимание на то, что если оттаивание производится всё-таки с помощью тепловентилятора, это должно делаться под присмотром. Устройство нужно располагать подальше от легковоспламеняющихся предметов, необходимо проверить проводку и исправность прибора.

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