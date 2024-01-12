Экономика
12.01.2024, 19:33

Дорогое электричество больно ударило по пищевикам. „Модель ценообразования Nord Pool следует изменить“

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В пятницу, 5 января, биржевая цена за электроэнергию подскочила почти до 2000 евро за мегаватт-час.
В пятницу, 5 января, биржевая цена за электроэнергию подскочила почти до 2000 евро за мегаватт-час.
ФОТО: Tiina Kõrtsini | Õhtuleht

5 января биржевая цена на электроэнергию составила до 1900 евро за МВт·ч. Производители продуктов питания пытались сократить в это время производство, пишет Delfi Ärileht.

Как сообщила руководитель Эстонского союза пищевой промышленности Сирье Потисепп, рекордная стоимость электроэнергии повлияла почти на всех производителей пищевых продуктов. „Исходя из собственного опыта, рискну предположить, что накануне, в четверг, на предприятиях прошли экстренные заседания, на которых обсуждался вопрос о том, как снизить потребление электроэнергии и/или вообще отказаться от нее“, - сказала Потисепп.

В ситуации, когда стоимость электроэнергии увеличивается в несколько раз, а производство можно уменьшить только на 20-30%, большой экономии достись не получится. „Такую экономическую среду нельзя считать благоприятной. Правительству стоило бы задуматься об этом, на него по-прежнему с надеждой смотрят предприятия. Впрочем, эьа надежда почти иссякла“, - сказала Потисепп.

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