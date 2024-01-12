12.01.2024, 19:33
Дорогое электричество больно ударило по пищевикам. „Модель ценообразования Nord Pool следует изменить“(7)
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5 января биржевая цена на электроэнергию составила до 1900 евро за МВт·ч. Производители продуктов питания пытались сократить в это время производство, пишет Delfi Ärileht.
Как сообщила руководитель Эстонского союза пищевой промышленности Сирье Потисепп, рекордная стоимость электроэнергии повлияла почти на всех производителей пищевых продуктов. „Исходя из собственного опыта, рискну предположить, что накануне, в четверг, на предприятиях прошли экстренные заседания, на которых обсуждался вопрос о том, как снизить потребление электроэнергии и/или вообще отказаться от нее“, - сказала Потисепп.