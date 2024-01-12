Дорогое электричество больно ударило по пищевикам. „Модель ценообразования Nord Pool следует изменить“

Как сообщила руководитель Эстонского союза пищевой промышленности Сирье Потисепп, рекордная стоимость электроэнергии повлияла почти на всех производителей пищевых продуктов. „Исходя из собственного опыта, рискну предположить, что накануне, в четверг, на предприятиях прошли экстренные заседания, на которых обсуждался вопрос о том, как снизить потребление электроэнергии и/или вообще отказаться от нее“, - сказала Потисепп.

В ситуации, когда стоимость электроэнергии увеличивается в несколько раз, а производство можно уменьшить только на 20-30%, большой экономии достись не получится. „Такую экономическую среду нельзя считать благоприятной. Правительству стоило бы задуматься об этом, на него по-прежнему с надеждой смотрят предприятия. Впрочем, эьа надежда почти иссякла“, - сказала Потисепп.