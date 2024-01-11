„А почему они голосовали за Путина?!“ Репортаж из Конституционного суда по иску о ВНЖ для граждан России

Изначально под принятые осенью 2022 года поправки к Закону об иммиграции попадали около 25 тысяч бывших неграждан Латвии, принявших после 2003 года гражданство России. Этим людям 2 сентября 2023 года аннулировали их постоянный ВНЖ Латвии. Чтобы получить новый статус постоянного жителя ЕС в Латвии, им надо было пройти ряд процедур. В том числе люди 15-75 лет должны были предъявить сертификат о знании латышского языка на категорию А2, выданный после 1 февраля 2001 года.

Ситуация родственницы Светланы - не единична. Депутаты пересмотрели жесткое требование к сроку пребывания лишь в середине сентября прошлого года, с третьей порцией поправок Закона об иммиграции. „Пришлось ей, бедной, понервничать. Теперь идет рассмотрение документов и нельзя покидать Латвию“, — заканчивает историю Светлана.

Куда сложнее ситуация у ее дальней родственницы, рассказывает Светлана. „Она тоже никаких законов не нарушала. Тоже взяла гражданство России, ради пенсии. Потом ездила к дочке на Кипр, где сидела с внуками. Потратила 900 евро на курсы и пошлины, чтобы сдать языковой экзамен. Сдала. Оказалось, зря. Документы завернули, потому что она отсутствовала в Латвии больше 10 месяцев суммарно. Если язык можно выучить, то это не исправить задним числом“ — рассуждает Светлана.

„В то время президент Валдис Затлерс только съездил в Москву, где встречался с Медведевым и Путиным. Казалось, что между странами налаживаются мир и дружба. А потом вот оно как все обернулось“. Светлана эмоциональным шепотом комментирует заседание. Ее реакция не оставляет сомнений: уровень владения языком у нее далеко не базовый. Подтверждает: в конце 90-х сдала на высший уровень, но под правила для ВНЖ ее сертификат не прошел. Требуемый тест на А2 она прошла без проблем. Документы подала вовремя, но с несправедливостью решила не мириться — подала иск в Конституционный суд.

…В большом зале Конституционного суда — человек пятнадцать. Моя соседка по „зрительному ряду“ — Светлана, одна из подателей исков. Шепотом рассказывает о себе: по профессии — бухгалтер, рижанка в третьем поколении, ее внуки — в пятом. Российское гражданство приняла в 2011 году: в период экономического кризиса начались проблемы с работой, а тут российский пенсионный женский возраст подошел — 55 лет.

4-я статья 4-го протокола Европейской конвенции по правам человека говорит о полном запрете на массовую высылку иностранцев. Под этим подразумевается любое ограничение их прав, цель которого — их выезд из страны, если к ним относятся как к группе, а не к индивидуальному лицу, чьи персональные угрозы оцениваются. „Это запрещено на основании негативного опыта 1-й и 2-й Мировых войн“, — уточняет Кривцова.

В Латвии все равны перед законом, а поправку к Иммиграционному закону с тяжелыми последствиями применяют только к гражданам России. Но есть ведь и другие страны, которые ведут войны, где есть серьезные нарушения прав человека — почему к ним таких требований Латвия не ввела? (91-я статья)

в Латвии у людей есть право на частную и семейную жизнь. Они планируют свою жизнь, в том числе старость. Если бы они знали о необходимости сдачи экзамена по языку, они бы сделали это скорее в 40 лет, а не в 65 (96-я статья).

Юристы по очереди объясняют суду свою позицию, приводя конкретные примеры из историй своих подзащитных, которые, по их мнению, пострадали от несоблюдения депутатами Сейма принципов добросовестного управления государством. Коротко их позиция сводится к нарушениям трех статей Сатверсме и одного пункта из протокола Европейской конвенции по правам человека.

До конца ноября документы на временный ВНЖ подали 1344 человека, еще 904 выехали за внешнюю границу Латвии. Еще 1213 человек, которые не подавали никаких документов, должны покинуть Латвию.

До сентября больше половины попыток сдать языковые тесты завершились неудачей. Депутаты предложили тем, кто все делал по правилам, дать ВНЖ на два года, чтобы они могли выучить язык и сдать экзамен. Остальным 3255 гражданам — покинуть Латвию или пытаться получить временный ВНЖ на других основаниях.

Защитницы акцентируют, что за год поправки к Закону об иммиграции исправлялись трижды. И даже человек с юридическими знаниями не всегда мог понять, как действовать — что говорить о пожилых людях с требуемым уровнем языка А2. При этом представители учреждений, на которые возложили выполнение поправок, сигналили, что у них нет нужных мощностей и финансирования. Впрочем, деньги — четыре млн евро и люли в итоге нашлись. Но ценное время было упущено.

Даже те, кто все делал вовремя и по правилам, не знают своих перспектив — документы рассматривают до года. Они заполнили анкеты, назвав войну в Украине войной и осудив ее, как преступную, тем самым, попав под действие уголовного закона России. Если после этого ВНЖ им не дадут, ехать в страну гражданства будет опасно. Тысячи людей, которые что-то не успели подать в срок, потеряли право на получение пенсии, работы, медицинского и социального обслуживания.

В качестве примера того, что государство в поправках не учло множество нюансов, Кривцова и Никульцева приводят истории моряка и дальнобойщика, которые отсутствовали в Латвии дольше 12 месяцев за пять лет, что по прежним документам было законно, а для статуса постоянного жителя ЕС в Латвии или запроса нового ПМЖ — не годится. Получается реверсное требование — задним числом.

Позиция государства: риски безопасности, принуждение к интеграции, пока никого не выдворили

В первый день слушаний для дачи пояснений вызвали представителей Сейма, министерств внутренних дел и юстиции.

Сейм представлял замгоссекретаря МВД Вилнис Витолиньш, который с ходу задал вопрос: разве кто-то из подавших заявление в КС уже выдворен? Выяснилось, что никто. Из 1213 граждан России, которые должны в ближайшее время получить распоряжение на выезд, в КС никто не обратился. Представитель Сейма назвал перспективу массового выдворения гипотетической: по его словам, перед вручением распоряжения на выезд у каждого спросят его мнение и индивидуально оценят ситуацию.