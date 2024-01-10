10.01.2024, 14:35
ВИДЕО | Нетрезвый водитель на огромной скорости спровоцировал аварию, где пострадал человек. Наказание нельзя назвать строгим(1)
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В начале ноября под Таллином у виадука Юри по вине лихача произошло ДТП. К сегодняшнему дню расследование аварии завершено, и виновный получил наказание. Правда, довольно мягкое наказание.
„История сама по себе проста и, к сожалению, обычна в Эстонии — алкоголь, друзья, необходимость самоутвердиться. Компания вместе распивала алкогольные напитки, поехали кататься на машине, и в какой-то момент стали устраивать гонки. В машине находились трое молодых людей, и пассажиры знали, что водитель прилично выпил“, - прокомментировал произошедшее Центр надзора за дорожным движением Департамента полиции и погранохраны.