ЧП и криминал
10.01.2024, 14:35

ВИДЕО | Нетрезвый водитель на огромной скорости спровоцировал аварию, где пострадал человек. Наказание нельзя назвать строгим

 (1)
Последствия аварии, которую устроил нетрезвый водитель
Последствия аварии, которую устроил нетрезвый водитель
ФОТО: Politsei

В начале ноября под Таллином у виадука Юри по вине лихача произошло ДТП. К сегодняшнему дню расследование аварии завершено, и виновный получил наказание. Правда, довольно мягкое наказание.

„История сама по себе проста и, к сожалению, обычна в Эстонии — алкоголь, друзья, необходимость самоутвердиться. Компания вместе распивала алкогольные напитки, поехали кататься на машине, и в какой-то момент стали устраивать гонки. В машине находились трое молодых людей, и пассажиры знали, что водитель прилично выпил“, - прокомментировал произошедшее Центр надзора за дорожным движением Департамента полиции и погранохраны.

Однако это знание не уберегло от происшествия — водителю никто из его спутников не воспрепятствовал. Временами скорость автомобиля достигала 220 — 230 км/ч, и результат можно увидеть на этой видеозаписи:

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии