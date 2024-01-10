Новости Эстонии
10.01.2024, 13:31

Каллас перед встречей с Зеленским: Эстония верит в победу Украины

 
Kaja Kallase visiit Ukrainasse 24.04.2023
Kaja Kallase visiit Ukrainasse 24.04.2023
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Премьер-министр Кая Каллас встретится с прибывающим в Эстонию с визитом президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам премьер-министра Каи Каллас, с первых дней полномасштабной военной агрессии России мы являемся свидетелями мужества и стойкости Украины. „Я и, я уверена, что и весь народ Эстонии, очень рады возможности принять президента Украины в Таллинне“, - сказала Каллас в преддверии встречи.

„Эстония верит в победу Украины. Мы должны продолжать поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо, и – что не менее важно – в таком масштабе, который позволит Украине победить. Это переломные времена, и мы должны сосредоточиться на том, чтобы не утратить фокус. Если мы позволим агрессору попрать международное право и начать диктовать правила игры, то должны будем жить в куда более опасном мире“, - подчеркнула Каллас.

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