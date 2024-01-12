Экономика
12.01.2024, 09:15

Госфирма сокращает более 20 человек: ситуация тяжелая как для работников, так и для работодателя

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Локомотив C30-M, модернизированный в тапаском депо.
Локомотив C30-M, модернизированный в тапаском депо.
ФОТО: Raul Mee | Delfi Meedia

Operail сокращает более 20 работников тапаского депо. Точное количество и список попавших под сокращение определятся в течение января.

Государственная компания Operail 3 января сообщила в Кассу по безработице о коллективном сокращении в Operail Repairs OÜ. Это дочернее предприятие Operail, занимающееся техническим обслуживанием, ремонтом и строительством железнодорожного подвижного состава в депо Тапа и Мууга, а также другими работами по металлу.

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