Госфирма сокращает более 20 человек: ситуация тяжелая как для работников, так и для работодателя

Локомотив C30-M, модернизированный в тапаском депо.
ФОТО: Raul Mee| Delfi Meedia
Operail сокращает более 20 работников тапаского депо. Точное количество и список попавших под сокращение определятся в течение января.
Государственная компания Operail 3 января сообщила в Кассу по безработице о коллективном сокращении в Operail Repairs OÜ. Это дочернее предприятие Operail, занимающееся техническим обслуживанием, ремонтом и строительством железнодорожного подвижного состава в депо Тапа и Мууга, а также другими работами по металлу.