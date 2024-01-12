Госфирма сокращает более 20 человек: ситуация тяжелая как для работников, так и для работодателя

Государственная компания Operail 3 января сообщила в Кассу по безработице о коллективном сокращении в Operail Repairs OÜ. Это дочернее предприятие Operail, занимающееся техническим обслуживанием, ремонтом и строительством железнодорожного подвижного состава в депо Тапа и Мууга, а также другими работами по металлу.