В связи с визитом Зеленского в Таллинне перекрыты некоторые улицы. Полиция может попросить людей показать документы или личные вещи

В связи с визитом президента Украины Департамент полиции и погранохраны для обеспечения безопасности будет находиться на дорогах и улицах Таллинна с большим количеством ресурсов, чем обычно, сообщил руководитель оперативного бюро Пыхьяской префектуры Вайко Вахер. Кроме этого будет усилен контроль в Таллиннском аэропорту и порту.

По словам Вахера, в день визита несколько улиц в центре Таллинна и Старом городе будут закрыты для движения транспорта и парковки. В связи с этим полиция рекомендует во время визита Зеленского воздержаться от передвижения на автомобиле в центре столицы. „В случаях, когда передвижение по центру города неизбежно, просим участников дорожного движения запастись терпением и следовать указаниям полицейских“, - добавил Вахер.

Кроме этого, в Таллинне будет действовать бесполетная зона, то есть запрет на запуск дронов. В случае обнаружения дрона, предупреждает Вахер, он будет сбит.

„Давайте вместе сделаем так, чтобы визит прошел максимально гладко и безопасно. С этой целью мы просим жителей Эстонии сотрудничать с полицией“, - сказал страж порядка. Он привел в пример, что полиция может попросить у человека удостоверяющий личность документ, а также при необходимости проверить личные вещи.

В обеспечении безопасности принимают участие более 800 полицейских.

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