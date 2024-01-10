Магазины Prisma в Финляндии снижают цены на товары определенного бренда. А в Эстонии?

Бренд Xtra принадлежит компании S-Grup, к которой относится и продукция Rainbow, недавно исчезнувшая с полок Prisma. S-Grupp объявила, что цены на продукцию бренда Xtra в Финляндии снизятся.

Директор S-Grup Сампо Пяллисахо сообщил в пресс-релизе, что цены на линейку продуктов были снижены в марте прошлого года и частично в сентябре. Линейка Xtra включает около 400 продуктов. Снижение цен на продукцию варьируется, в среднем снижение составляет пять процентов.

Например, больше всего подешевеют говяжий фарш, кокосовое молоко и овсяные хлопья быстрого приготовления.

В Эстонии же ситуация иная. По словам директора по ассортименту и закупкам Prisma Peremarket Каймо Нийтару, в разных странах ценообразование на продукцию осуществляется по-разному. „Например, сейчас в Эстонии продаются продукты Xtra, которые стоят дешевле, чем в Финляндии. Поэтому решение Финляндии не повлияет на цены продаваемой в Эстонии продукции бренда Xtra“, — пояснил представитель сети.

Он добавил, что цель Prisma — предложить своим клиентам самую доступную покупательскую корзину. „Для этого мы произвели дополнительные выгодные обновления ассортимента, например, в виде продукции Carrefour, а также ввели предложения выходного дня“.

Ассортимент продукции Xtra широк: под данным брендом выпускаются как колготки, так и всевозможные продукты питания. Продаются они только в магазинах Prisma.

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