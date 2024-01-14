Почему в Харьюмаа за проезд в общественном транспорте придется платить в три раза дороже, чем в других регионах Эстонии. Кто даст внятный ответ?

Жители Харьюмаа оплачивали проезд в общественном транспорте и тогда, когда почти по всей Эстонии, включая Таллинн, он был бесплатным. И даже после того как общественный транспорт станет платным, жителям Харьюмаа придется платить за ту же самую услугу в два-три раза больше, чем в остальной Эстонии, пишет Delfi Forte.