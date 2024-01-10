ВИДЕО | Вице-мэр Таллинна: с нового года зарплаты учителей вырастут на 3,1%

Вице-мэр Таллинна Андрей Канте объявил о том, что по итогам заседания таллиннской городской управы был принят проект-постановление о повышении зарплат учителям и помощникам учителей в муниципальных учебных завелениях. С нового года минимальная ставка учителей в общеобразовательных школах, в школах по интересам и детских садах будет составлять 1803 евро. „Так мы обеспечиваем рост заработной платы в размере 3,1%, - пояснил Канте. - Важно отметить, что также будут подняты зарплаты у помощников учителей в детских садах - с нового года зарплаты составят вместо 1050 евро - 1085 евро в месяц“.

Кроме того, с 1 января 2024 года Таллинн поднимает минимальную ставку оплаты труда за классное руководство - вместо 100 и 130 евро в гимнази, новая ставка будет 200 евро.

Также поднимутся зарплаты у руководителей муниципальных учебных заведений - минимальная ставка поднимается на 5 процентов. А те зарплаты, которые зафиксированы отдельными соглашениями, поднимаются в размере 3,1 процента в соответствии с ростом заработной платы у учителей.

Так, нижняя ставка зарплаты директоров общеобразовательных школ возрастет в зависимости от числа учеников до 2390 евро в месяц (до 350 учеников), 2650 евро (351 – 700 учеников), 2920 евро (701-900 учеников), 3180 евро (более 900 учеников). Нижняя ставка оплаты труда директоров основной школы Кадака, основной школы Ристику, Лаагнаского детского сада-основной школы, Тондиской основной школы, Ласнамяэской основной школы и школы Хелени составит 2650 евро в месяц.

Сегодняшнее постановление Таллиннской горуправы будет применяться задним числом с 1 января 2024 года.

В ходе пресс-конференции также были затронуты темы модернизации маршрутной сети в столице, борьбы с гололедом, выдачи гранитной крошки и утилизации новогодних елок.

Был также представлен новый директор Таллиннского зоопарка. Им стал Каупо Хейнма, который до этого был вице-канцлером министерства окружающей среды.