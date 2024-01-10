Канепи и Лаял проиграли на старте квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису
Кайа Канепи (WTA 175-я) и Марк Лаял (ATP 204-я) проиграли в первом раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
Лаял, впервые выступающий на Открытом чемпионате Австралии, в стартовом раунде квалификации за час и 41 минуту уступил 27-летнему французу Гюго Гренье (ATP 175) со счетом 4:6, 2:6.
Во втором круге Гренье встретится с американцем Максимом Кресси (ATP 126).
Канепи встречалась с 29-летней австралийкой Сторм Хантер (179-я строчка рейтинга WTA). Канепи вела 3:0 в стартовом сете, но проиграла матч со счетом 3:6, 2:6 за 1 час и 21 минуту.
В 2022 году на Открытом чемпионате Австралии Канепи доходила до четвертьфинала, а в прошлом году проиграла уже в первом круге.
Соревнования в основной сетке Australian Open начнутся 14 января.