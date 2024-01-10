Канепи и Лаял проиграли на старте квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису

Лаял, впервые выступающий на Открытом чемпионате Австралии, в стартовом раунде квалификации за час и 41 минуту уступил 27-летнему французу Гюго Гренье (ATP 175) со счетом 4:6, 2:6.

Во втором круге Гренье встретится с американцем Максимом Кресси (ATP 126).

Канепи встречалась с 29-летней австралийкой Сторм Хантер (179-я строчка рейтинга WTA). Канепи вела 3:0 в стартовом сете, но проиграла матч со счетом 3:6, 2:6 за 1 час и 21 минуту.

В 2022 году на Открытом чемпионате Австралии Канепи доходила до четвертьфинала, а в прошлом году проиграла уже в первом круге.

Соревнования в основной сетке Australian Open начнутся 14 января.

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