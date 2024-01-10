Жильцов многоквартирного дома эвакуировали из-за пожара

Умный датчик передал из одной пярнуской квартиры сигнал пожарной тревоги – на него отреагировал патруль G4S, а владелец квартиры обещал приехать на место происшествия. Прибывший на место патрульный охранник увидел, что квартира заполнена дымом, и вызвал спасателей. Далее он сообщил о пожаре другим жильцам двухэтажного дома и попросил их выйти из квартир. Когда прибыли спасатели, выяснилось, что дым проникает в квартиру из дымохода. По предварительным данным, жильцы квартиры снизу, у которых не было датчика угарного газа, неправильно топили печь. Спасатели запретили использовать печь, пока трубочист не проверит и не почистит отопительные системы.

„В данном случае всем очень повезло: если бы датчик у соседа не сработал достаточно быстро, в квартире без датчика невидимый угарный газ, не имеющий запаха и вкуса, мог привести к смерти человека. Кроме того, в квартире, где не было датчика, уже начинался пожар, в результате которого мог сгореть весь многоквартирный дом. Здесь будет уместным напомнить, что с 2021 года датчик угарного газа обязательно должен быть во всех зданиях с отопительными системами, работающими на твердом топливе, то есть там, где есть, например, печь, дровяная плита или камин“, – объяснил руководитель подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла.