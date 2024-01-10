Жильцов многоквартирного дома эвакуировали из-за пожара
Умный датчик передал из одной пярнуской квартиры сигнал пожарной тревоги – на него отреагировал патруль G4S, а владелец квартиры обещал приехать на место происшествия. Прибывший на место патрульный охранник увидел, что квартира заполнена дымом, и вызвал спасателей. Далее он сообщил о пожаре другим жильцам двухэтажного дома и попросил их выйти из квартир. Когда прибыли спасатели, выяснилось, что дым проникает в квартиру из дымохода. По предварительным данным, жильцы квартиры снизу, у которых не было датчика угарного газа, неправильно топили печь. Спасатели запретили использовать печь, пока трубочист не проверит и не почистит отопительные системы.
„В данном случае всем очень повезло: если бы датчик у соседа не сработал достаточно быстро, в квартире без датчика невидимый угарный газ, не имеющий запаха и вкуса, мог привести к смерти человека. Кроме того, в квартире, где не было датчика, уже начинался пожар, в результате которого мог сгореть весь многоквартирный дом. Здесь будет уместным напомнить, что с 2021 года датчик угарного газа обязательно должен быть во всех зданиях с отопительными системами, работающими на твердом топливе, то есть там, где есть, например, печь, дровяная плита или камин“, – объяснил руководитель подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла.
На прошлой неделе умный датчик спас и пожилую женщину. Датчик дыма и угарного газа Nublu передал в центр управления G4S сигнал пожарной тревоги из одного частного дома в Тарту – на вызов отреагировал патруль. На месте происшествия охранник увидел, что в кухне что-то горит и помещение задымлено. Патрульный охранник незамедлительно позвонил в Спасательный департамент – оттуда выслали спасателей и скорую помощь. Через несколько минут после приезда патруля прибыло и контактное лицо дома, и охранник вместе с ним вошел в здание. Из дома вывели пожилую женщину: она спала в своей кровати. Поскольку женщина была без одежды, ее укрыли одеялами, а когда приехала скорая помощь – передали медикам. Ее состояние не было опасным для жизни, однако женщину все же увезли в EMO на осмотр. После этого охранник охапкой снега потушил горевшую в кухне микроволновую печь – вероятно, она загорелась из-за короткого замыкания. Спасатели проверили помещения, микроволновую печь вынесли из дома, комнаты проветрили. При первичном осмотре крупный ущерб обнаружен не был, однако кухонный шкаф был поврежден золой, дом был заполнен дымом, сгорела микроволновая печь.
Из частного дома в Вильянди датчик Nublu также передал сигнал пожарной тревоги, и отреагировавший на него охранник увидел в доме дым. Прибывшие на место происшествия пожарные вошли в дом и выяснили причину задымления. Скорая помощь на всякий случай осмотрела одного из жильцов дома. Как оказалось, датчик сработал из-за того, что водопроводные трубы грели феном, после чего начали тлеть опилки под полом на втором этаже, образовался дым. Дальше тления дело не дошло, открытого пламени не возникло. Спасатели для проверки вскрыли небольшую часть пола, чтобы проверить очаг возгорания тепловизором.
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